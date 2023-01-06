Лукашенко с рабочим визитом прибыл на Обуз-Лесновский полигон

Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области.

В пятницу, 6 января 2023 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский Западного оперативного командования в Брестской области.

В ходе визита на Обуз-Лесновский полигон Лукашенко заслушает доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки войск Беларуси и России.