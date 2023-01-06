Bloomberg сообщил об отказе Китая от вакцин против COVID-19 из США
Власти США предложили организовать поставки вакцины от COVID, но Китай отверг это предложение.
Вашингтон предложил властям Китая организовать поставки современной мРНК-вакцины, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, но официальный Пекин отверг это предложение, сообщает Bloomberg.
"Даже в разгар COVID-19 Китай продолжает проводить политику вакцинного национализма. Такое решение несомненно приведет к неоправданным жертвам", - заявила заведующая кафедрой китаеведения Центра стратегических исследований Джуд Бланшетт.
Источники агентства рассказали, что ввиду особой политической остроты вопроса, поставки планировалось организовать через посредников.
Официальный представитель МИД Китая заявил, что ситуация с COVID-19 в стране находится под контролем.
Опубликовано: Максим Алексеев