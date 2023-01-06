Bloomberg сообщил об отказе Китая от вакцин против COVID-19 из США

Испанский блогер Елена Уэльва умерла от рака на 21-м году жизни

Популярный блогер из Испании Елена Уэльва призывала таких же, как она онкобольных, не сдаваться и бороться со смертельным недугом. Девушки не стало, а ей было всего 20 лет.

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