Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отверг руку христианского милосердия, протянутую Кремлём на Рождество.

6 января бывший президент Российской Федерацией Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале прокомментировал отказ политического руководства Украины от временного перемирия в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Медведев констатировал факт того, что Украина отвергла руку христианского милосердия, протянутую Россией на Рождество.

Российский политик считает, что нежелание Украины вводить режим прекращения огня означает то, что со стороны киевского режима будет «меньше проблем и лукавства».