Как подстроить под себя общие советы по экономии и начать получать от них пользу

Многочисленные советы в интернете, обещающие быстрое достижение цели, не работают. Именно потому, что они слишком общие и не учитывают конкретную ситуацию. Чтобы эти советы помогали, надо уметь подстроить их под себя.

Кто не сталкивался с громкими зазывными заголовками:"Простые и быстрые способы сэкономить! 10 золотых советов!". Кажется вот оно, решение, на поверхности - бери и пользуйся.

Но нет, это так не работает. Потому что искать пути экономного поведения надо, исходя из собственной жизненной ситуации. С опорой на общие правила, но адаптируя их под себя.

Например, по работе человек должен соблюдать дресс код - выглядеть дорого и презентабельно. Значит, дорогая одежда - обязательная статья расходов и сэкономить на ней нельзя.

Если внешний вид не критичен для исполнения трудовых обязанностей, то от дорогих нарядов можно отказаться в целях экономии.

Или другая ситуация. Кто-то постоянно покупает дорогие кухонные гаджеты, и они потом пылятся без дела. Здесь на лицо пустая трата денег.

А кому-то очень нужен тостер, пусть он будет один и дорогой, но каждый день будет в эксплуатации и, конечно же, отработает вложенные в него деньги.

Нужно понимать, какие вещи в доме лишние, а какие действительно необходимы. Экономить нужно именно на лишних вещах.

Итак, почему не работают популярные советы по экономии?

Они слишком общие и размытые, составлены без учета конкретной ситуации.

Во всех советах издержки должны быть минимальными, но это не всегда правильно. Иногда нужно хорошо вложиться в создание собственного имиджа, если это обязательное условие для получения хорошей работы и высокого дохода.

Советы предполагают отказ от чего-то, принесение жертв. Они должны быть разумными, не в ущерб физическому и психическому здоровью. В первую очередь надо изменить отношение к миру вещей и к собирательству, чтобы это не было бездумное накопительство ненужных предметов в доме. Вещи должны служить, приносить пользу.

Экономить - значит покупать дешевле. Это не совсем так. Лучше отказаться от ненужных трат совсем, чем приобретать дешевые аналоги.

Чтобы советы по экономии работали, надо учитывать некоторые моменты

Свой образ жизни, конкретно свою ситуацию. Поездка на такси не роскошь, она необходима, если нужно поздно возвращаться домой с работы.

Помнить о своих привычках, даже о плохих. Если человек курит и пока не готов отказаться от этого, в статью расходов придется заложить траты на сигареты.

Составить цели, для которых нужна экономия. Например, нужна конкретная сумма на покупку, нужно преодолеть денежный кризис и на время войти в режим экономии. Или же цель может быть более глобальной - перестать зависеть от вещей в принципе и начать выстраивать свою жизнь полностью по-другому.

Определив цель, легче определить дальнейшую линию поведения. В любом случае, в первую очередь надо менять отношение к жизни, пробовать смотреть на нее под другим углом.

Если сформировалась готовая концепция, процесс экономии будет естественным и пойдет сам собой, без особых усилий, и все правила и советы начнут работать.