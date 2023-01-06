Владимир Рогов заявил, что присутствие миротворцев ООН на Запорожской АЭС в Энергодаре лишено смысла.

6 января информационное агентство «РИА Новости» сообщил о том, что председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает «бессмысленной демагогией» присутствие миротворцев ООН на территории Запорожской АЭС в Энергодаре, подвергающейся периодическим обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины.

Рогов отметил факт того, что ЗАЭС находится под охраной Росгвардии на внутреннем периметре и служащих Вооружённых сил Российской Федерации на внешнем, ввиду чего в нахождении миротворцев ООН на атомной станции нет необходимости.

Также Владимир Рогов рассказал о том, что в настоящее время ситуация на Запорожской АЭС стабильная.