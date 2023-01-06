Семенович заявила, что не против завести гарем из мужей

Популярная певица Анна Семенович заявила, что не прочь иметь у себя мужской гарем.

Исполнительница Анна Семенович с юмором отреагировала на предложение поклонника выйти за него замуж.

С учетом того, что предложение руки и сердца она в среднем получает по 15 раз в день, знаменитость не против завести гарем из мужей для себя любимой.

Семенович активно общается с подписчиками в соцсетях, обсуждая самые интересные вопросы.