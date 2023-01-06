Медведев прокомментировал отказ Украины от перемирия на Рождество

Дмитрий Медведев ответил на отказ Украины от перемирия на Рождество словами «будет меньше проблем».

Отказавшись от предложения России о перемирии в связи с Рождеством, власти Украины отвергли протянутую им "руку христианского милосердия", заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

"Большинство наших военнослужащих спокойно выдохнуло, услышав отказ украинских клоунов от прекращения огня на Рождество. Меньше проблем и лукавства", - написал Медведев в Telegram.

Чиновник назвал руководителей Украины в том, что они "не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности".