В Беларусь прибыл новый эшелон с военной техникой, входящей в состав региональной группировки сил

В Минобороны Беларуси заявили, что на территорию республики прибыл новый эшелон с военной техникой, входящей в состав региональной группировки сил.

6 января пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что на территорию страны прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав региональной группировки войск.

В белорусском оборонном ведомстве отметили, что поставки новой военной техники в республику осуществляются в рамках наращивания региональной группировки войск Беларуси и России для обеспечения военной безопасности Союзного государства.