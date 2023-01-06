Режиссёра Никиту Михалкова перевели в реанимацию одной из московским больниц

Российского режиссёра Никиту Михалкова, госпитализированного с гриппом в одну из московских больниц, перевели в реанимацию.

6 января российское интернет-издание Baza сообщило о том, что народный артист РСФСР Никита Михалков переведён в реанимацию в одной из московских больниц, куда его перевезли из ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ.

Обозреватели Baza утверждают, что у Михалкова была диагностирована ковидная пневмония, но пресс-служба российского режиссёра утверждает, что у него обычный грипп.