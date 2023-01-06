Ученые предупреждают: за бессонницей могут скрываться серьезные заболевания, какие именно и как предотвратить

Бессонница может быть симптомом гипертензии, сердечной недостаточности, изжоги, астмы, синдрома беспокойных ног, депрессии, биполярного расстройства.

Бессонница - одно из наиболее распространенных нарушений сна. Она вызывает ненормальный ритм, нарушает глубину и время сна, что приводит к истощению организма.

Хроническая бессонница длится свыше месяца и часто ассоциируется с тревогой, хроническими соматическими заболеваниями, депрессией, зависимостью от алкоголя. Кратковременная бессонница длится меньше месяца. Чаще это - результат стресса.

Фармакологическое лечение бессонницы должно быть согласовано с врачом. Выбор конкретных лекарств зависит от того, каким видом бессонницы страдает пациент.

Нужно помнить, что снотворные имеют большой риск побочных эффектов, включая зависимость. Другие нежелательные последствия включают чрезмерную сонливость, ослабление концентрации, головокружение.

Нередко проблемы со сном могут быть результатом нежелательного воздействия различных факторов. Это - внешние (шум, изменение часового пояса, слишком яркий свет), психогенные факторы (конфликт с близким, тяжелый стресс), соматические факторы (к примеру, мочеиспускания), нейрогенные факторы (связаны с нарушениями и повреждением нервной системы).

У многих проблемы с засыпанием обусловлены психическими расстройствами и депрессивными состояниями. Другая причина - фармакологические препараты, которые оказывают центральное влияние.

Бессонница может быть симптомом многих заболеваний: гипертензии, сердечной недостаточности, изжоги, астмы, синдрома беспокойных ног, депрессии, биполярного расстройства.

Наибольший риск бессонницы наблюдается у людей, работавших в посменном графике. Люди, у которых диагностирована депрессия, тоже подвергались проблемам со сном.

Хроническая бессонница чревата серьезными осложнениями. Бессонные ночи приводят к трудностям в повседневном функционировании. Ухудшается память, концентрация, усвоение новой информации и обучение становятся все труднее.

Многие из тех, кто борется с таким расстройством сна, страдают тревожными расстройствами и депрессией. С бессонницей нередко «борются» с помощью алкоголя либо психоактивных веществ, которые в итоге приводят к зависимости.

Недостаточный сон может способствовать развитию ишемической болезни сердца, привести к развитию гипертонии. Чтобы предотвратить бессонницу, нужно соблюдать гигиену сна.

Какие еще профилактические меры нужно соблюдать для хорошего качества сна? Нужно ложиться спать тогда, когда действительно хочешь спать. За час до сна отказаться от физической активности. А также - избегать дремоты в течение дня, ежедневно встававать в одно и то же время, отказаться от стимуляторов (алкоголь, сигареты, кофе).