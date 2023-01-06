Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ киевского режима поддержать перемирие на Рождество.

«У свиней нет веры или врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и с визгом требуют еды от своих хозяев», — написал в пятницу замглавы Совбеза России в своем Telegram-канале.

Медведев также упомянул в этом контексте министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

По словам Медведева, российское руководство протянуло украинцам «руку христианского милосердия».

Она была отвергнута еще и потому, что Запад не допустил рождественского мира.

«Даже необразованная женщина Бербок и ряд других надзирателей в европейском свинарнике успели проворчать о недопустимости прекращения огня», — написал Медведев.

Медведев с началом СВО регулярно заявляет о своей жесткой политической линии к Киеву и его западным союзникам.