В Киеве и во всех областях Украины 6 января объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ заявили, что в столице и во всех областях Украины 6 января объявлена воздушная тревога.

В пятницу после полудня, 6 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что по всей территории Украины объявлена сирена воздушной тревоги.

Обозреватели «Страны» утверждают, что сирена воздушной тревоги звучит из-за ракетной угрозы, однако на данный момент никакой информации о «прилётах» по объектам военного управления и энергосистемы Украины нет.

Напомним, что Россия ввела режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в зоне проведения спецоперации в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.