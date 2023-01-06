В казармах ВВС Австрии произошла перестрелка, один военнослужащий был убит

В пятницу утром, 6 января в казармах австрийских ВВС в Винер-Нойштадте произошла перестрелка. Один военнослужащий был убит, еще один ранен, сообщил представитель министерства обороны в Вене.

"В казармах в Винер-Нойштадте в перестрелке, которая произошла незадолго до 7 утра, был убит часовой и ранен еще один военнослужащий", — написал в Twitter официальный представитель министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр.

Он пояснил, что 20-летний часовой напал на своего командира, выстрелив в него из винтовки и ранив, тот, в свою очередь из пистолета убил часового.

По данным агентства APA, между военнослужащими произошла ссора.

На месте работают следователи полиции. Пострадавший доставлен в больницу, подробности о его ранениях не сообщаются.