Нейрофизиолог Александр Будик рассказал, почему мороз вызывает головные боли

Сильное понижение температуры некоторые люди переносят плохо: у них появляются головные боли. Почему такое происходит, объяснил специалист.

При выходе на мороз из теплого помещения у отдельных людей возникают мигрени. Болевой синдром появляется из-за повышенной чувствительности кожных рецепторов.

Александр Будик, невролог:

"Если человек выходит на улицу и чувствует головную боль при резком изменении температуры воздуха, это не является грозной патологией. Это реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль"

Помогает избежать подобной ситуации обычный головной убор. В морозную погоду обязательно нужно носить шапку.

По мнению врача, если у человека нет проблем с давлением, значит головную боль на морозе вызывают не сосудистые нарушения, а другие причины.

"У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200 мм, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе. Только выше этого показателя происходит срыв регуляции и начинается головная боль, связанная с высоким давлением"

Иногда боли в голове появляются после употребления в пищу чего-то холодного. Такое бывает, например, при поедании мороженого. В этом случае причина неприятных ощущений в чувствительных нервных окончаниях полости рта, раздражение которых и дает подобную реакцию.