У американки потерялся багаж, но она нашла его сама через 6 дней с помощью специального устройства слежения

Как оказалось, ее сумка с временным хозяином перемещалась в торговый центр, Макдональдс, а по вечерам возвращалась в жилой комплекс.

Пожалуй, каждый путешественник знает, что такое страх потерять свой багаж. Но, к радости авиапассажиров, чаще всего сумки и чемоданы удается найти благодаря устройству слежения, размещенному внутри.

Одна из американок по имени Шепала, прибывших в Вашингтон из ОАЭ, получила свой багаж через 6 дней. Все это время она лично следила за передвижениями сумки благодаря устройству отслеживания "Air tag", которое она специально купила для полета у Apple.

Хотя авиакомпания сказала, что багаж в безопасности в распределительном центре, женщина видела, как сумка "путешествовала" по местным торговым центрам и в ресторан "Макдоналдс". А потом возвращалась в жилой комплекс.

Шепала доверяла приложению, которое сообщило ей, что авиакомпания знает, где находится ее сумка, и вернет ее ей на следующий день.Чемодан прибыл в столицу на следующий день, то есть 29 декабря, но Шепала получила его только 2 января.

Вместо того, чтобы вернуться в аэропорт, чтобы лично забрать свою сумку, дама приняла предложение United Airlines доставить сумку прямо к ней домой. А потом призналась, что на этом этапе она совершила огромную ошибку, позволив передать ее третьей стороне".

Проходили дни, а ее чемодан так и не прибыл. "Я пытался звонить им каждый день, но время ожидания по телефону было невероятным.. А при общении через приложение период ожидания составлял от двух до четырех часов", - сказала женщина.

Но добавила, что ее "заверили, что сумка прибудет, она указана в нашей системе, она в безопасности в нашем сервисном центре и будет доставлена". Но обещания не сбылись.

На самом деле, Шепала знала, что что-то не так, потому что она смогла точно увидеть, где находится сумка, благодаря устройству "Air tag". По ее словам, сумка 30 декабря и с восьми часов вечера направлялась в жилой комплекс в двух милях от того места, где находилась ее хозяйка.

Потом сумка направлялась в ресторан "Макдоналдс", после чего перемещалась в близлежащий пригородный торговый центр. А вечером - опять в жилой комплекс.

Представители United Airlines продолжали подтверждать наличие сумки в их распределительном центре, несмотря на доказательства обратного. Тогда Шепала решила сама направиться в жилой комплекс, где находилось ее устройство "Air tag".

В первый раз свою сумку там она не нашла. Зато нашла две другие - также с багажными ярлыками. Два мешка были найдены рядом с мусорными контейнерами после того, как они были опорожнены.

"Когда я нашла пустые пакеты в мусорных контейнерах, я забеспокоилась", - сказал Шепала, добавив: "Юнайтед лгал мне, поэтому я поделился этим через Twitter. Ее фотография мешков в мусорных контейнерах были просмотрены более 21 миллиона раз.

Она также позвонила в полицию, когда обнаружила пакеты в мусорных контейнерах, но объяснила: "они не смогли существенно помочь", потому что она не могла точно определить, в какой квартире находилась ее сумка.

Несмотря на предложение команды "Юнайтед Эйрлайнз" в Твиттере подать заявку на компенсацию, женщина хотела только вернуть свою сумку, поэтому продолжала писать в Твиттере, отслеживая ее перемещение.

Во время ее четвертого визита в комплекс после того, как она поделилась своей историей, ее сопровождала съемочная группа местного телевидения, и все изменилось. "Мы снова обошли гараж, на этот раз в сопровождении одного из местных жителей, который увидел мою серию твитов", - рассказала Шепала CNN.

Житель, пришедший на помощь, указал, что видел, как кто-то заносил их внутрь. В итоге курьер встретил хозяйку сумки перед зданием и вернул вещь.

Шепала заявил, что баул, на котором все еще была багажная бирка и дополнительная идентификационная карточка, был закрыт, и его содержимое, по-видимому, было нетронутым.

Шепала забрала свою сумку и подтвердила: "кажется, все в порядке".