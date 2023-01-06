Адриано Челентано сегодня исполняется 85 лет
2023-01-06 14:30
Знаменитому Итальянскому актеру Адриано Челентано сегодня исполняется 85 лет.
Известному на весь мир актеру Адриано Челентано сегодня исполняется 85 лет. В каких киношедеврах снялся звезда экрана?
В дуэте с Орнеллой Мутти Челентано снялся в таких картинах, как "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный".
Также успешными были фильмы "Ворчун", "Бархатные ручки", "Туз", где радовал зрителей знаменитый итальянец.
Челентано доставались главные роли, и в большинстве это были комедии. Сегодня пожилой артист не участвует в кинопроектах, но фильмы с ним не теряют своей популярности.
Опубликовано: Наталья Гончарова