Знаменитому Итальянскому актеру Адриано Челентано сегодня исполняется 85 лет.

Известному на весь мир актеру Адриано Челентано сегодня исполняется 85 лет. В каких киношедеврах снялся звезда экрана?

В дуэте с Орнеллой Мутти Челентано снялся в таких картинах, как "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный".

Также успешными были фильмы "Ворчун", "Бархатные ручки", "Туз", где радовал зрителей знаменитый итальянец.

Челентано доставались главные роли, и в большинстве это были комедии. Сегодня пожилой артист не участвует в кинопроектах, но фильмы с ним не теряют своей популярности.