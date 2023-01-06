Politico: США впервые отправят на Украину зенитные ракеты Sea Sparrow

Информированные источники издания Politico сообщили, что данный вид вооружений уже включен в новый пакет военной помощи, которую Вашингтон предоставит украинским властям.

Как говорится в публикации, данный тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши, он применяется для перехвата самолетов и крылатых ракет. Также сообщается, что украинским военным уже удалось адаптировать находящиеся в их распоряжении пусковые установки «Бук» советского производства под новые американские снаряды.

Журналисты Politico подчеркивают, что до сих пор Тайвань был единственным государством, эксплуатирующим вариант ракет наземного базирования, при этом военнослужащие армии США и их союзники преимущественно используют версию ракеты корабельного базирования.

О новом пакете военной помощи Киеву главное военное ведомство США намерено объявить в самое ближайшее время. Он станет самым крупным крупнейшим и обойдется американской казне почти в три миллиарда долларов. Кроме Sea Sparrow, он включает также примерно 50 БМП Bradley, автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и большое количество боеприпасов.