Эксперты рассказали, что будет, если сорвать родинку

Если после травмы родинка кровоточит несколько дней, это повод для обращения к врачу.

Как пояснила врач-дерматолог Lahta Clinic Ольга Парыгина, у каждого человека есть родинки, и с возрастом их количество увеличивается, это норма. Родинки могут быть разной формы и цвета. Те, что приподняты над уровнем кожи, могут быть легко травмированы - например, одеждой, цепочками, браслетами, при бритье и так далее.

Что делать, если родинку нечаянно травмировали, нужно ли паниковать? Как и любое доброкачественное новообразование, родинка имеет богатое кровоснабжение, потому кровотечение, скорее всего, будет незначительным.

"В таком случае необходимо остановить кровотечение ватным тампоном, который смочен перекисью водорода. После этого - обработать родинку антисептиком, не содержащим спирт. Можно заклеить пластырем, — объяснила план действий Ольга Парыгина. — Но, если родинка кровоточит несколько дней, это повод для обращения к врачу".

Поводом обратиться за профессиональной помощью также будет попадание инфекции в ранку - тогда может появиться воспаление либо нагноение. Если травмирована родинка на ножке, и после этого она практически не прикреплена к коже либо изменила цвет, также стоит показаться врачу, чтобы решить, нужно ли ее удалить.

Удаление родинок, которые чато травмируются, - например, в зоне бритья либо в зонах трения одеждой, нужно тоже обсудить с врачом. Даже если родинка травмирована, это не обязательно приведет к раку кожи.