Почему мужчинам не стоит увлекаться подогревом сидений в машине

Профессор Андрей Демин предупредил об опасности, исходящей от сидений с подогревом в автомобиле. Функция призвана повысить комфорт водителя и пассажиров. Однако за такое удобство приходится расплачиваться здоровьем.

Подогрев сидений очень удобен в холодную морозную погоду, ехать на теплом кресле гораздо приятнее. И все же пользоваться опцией подогрева стоит аккуратно, особенно мужчинам.

В современных машинах такая функция уже предусмотрена изначально, и при разумном использовании ничего плохого в ней нет.

Но если включать подогрев постоянно, могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Андрей Демин:

"Как автомобилист и как медик могу посоветовать использование системы подогрева сидений, потому что переохлаждение может спровоцировать различные заболевания, в первую очередь радикулит очень часто бывает у водителей. Но здесь есть свои нюансы. Перед началом движения лучше выключить систему подогрева"

Специалист рекомендует включить подогрев, пока вся машина прогревается перед поездкой и оценивается ее состояние, готовность к движению.

Водитель включает двигатель, осматривает автомобиль, чистит снег, в это время пусть сиденье подогревается.

Когда подготовка к дороге завершена, нужно выключить подогрев кресла перед началом движения и садиться за руль.

Если слишком сильно и долго греть сиденье, возникнут последствия. Выходя на сильный мороз после подогретого кресла, можно переохладиться и заболеть.

Для мужчин постоянный подогрев сидения может обернуться угасанием репродуктивной функции.

"Природа неспроста выделила мужские половые железы, они находятся в мошонке, и должна быть пониженная температура, чтобы все процессы протекали нормально. Выход – не греть сиденья длительное время, потому что есть опасность бесплодия, а также избегать длительного сидения"

Вместо постоянного использования системы подогрева можно утеплять промерзшие сидения специальными накидками, которые не принесут никакого ущерба здоровью и помогут согреться естественным путем.