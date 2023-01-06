Пасмурная погода может стать причиной головных болей

Отсутствие солнца не только негативно влияет на психоэмоциональное состояние, но и может вызывать вполне ощутимый физический дискомфорт, а именно - головную боль.

Ирина Лещенко, офтальмолог, кандидат медицинских наук, рассказала, отчего в хмурую погоду без солнца у людей начинает болеть голова и как можно с этим бороться.

Недостаток света, как и его избыток, плохо влияет на глаза. Из-за плохого освещения напряжение органов зрения может вызывать мигрени.

Врач Ирина Лещенко:

"Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове"

Важно в пасмурную погоду организовать на рабочем месте достаточное освещение. Ведь уже в 10 или 12 часов дня порой хочется включить свет, чтобы глазам было комфортнее.

Органам зрения не хватает подсветки, встроенной в экран монитора или смартфона. Если в помещении при этом темно и уныло, глаза начинают уставать и испытывать дискомфорт.

Чтобы предупредить усталость, излишнее напряжение глаз и избежать появления головных болей в серые дни без солнца, нужно включать свет не дожидаясь положенного часа, а при необходимости, ориентируясь на свои ощущения.