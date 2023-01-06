Волочкова опубликовала фото своего нового возлюбленного Дмитрия на Мальдивах по многочисленным просьбам фанатов
2023-01-06 16:04
Артистка балета Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. Фанаты замучили знаменитость вопросами о том, где же ее жених Дмитрий. Танцовщица выложила в Сеть фото возлюбленного.
Анастасия Волочкова отправилась в отпуск на Мальдивы. Звезда порадовала фолловеров шуточным снимком со своим избранником, кондитером Дмитрием Дюраном.
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На фото в соцсетях пара стоит на фоне пальмы.
Волочкова традиционно демонстрирует растяжку, а рядом с ней в костюме Деда Мороза стоит Дюран.
Знаменитость использовала фотошоп, чтобы Дмитрий "появился" на Мальдивах.
Опубликовано: Наталья Гончарова