Волочкова опубликовала фото своего нового возлюбленного Дмитрия на Мальдивах по многочисленным просьбам фанатов

На фото в соцсетях пара стоит на фоне пальмы.

Волочкова традиционно демонстрирует растяжку, а рядом с ней в костюме Деда Мороза стоит Дюран.

Знаменитость использовала фотошоп, чтобы Дмитрий "появился" на Мальдивах.