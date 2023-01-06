Мировые цены на продовольствие после рекордного роста упали ниже уровня 2021 года в декабре

Пшеница, кукуруза, подсолнечник из-за санкционной войны мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня, сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

После резкого скачка цен на продовольствие с началом СВО на Донбассе, который был вызван, в первую очередь, западными санкциями против России и Беларуси, к концу года цены на продукты начали стабилизироваться.

Индекс продовольственных цен ФАО, который отслеживает изменение мировых цен на корзину товаров, продолжает снижаться девятый месяц подряд, упав на 1,9% в декабре и опустившись даже ниже уровня 2021 года.