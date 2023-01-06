Садоводы рассказали, какие комнатные растения считают вампирами, отбирающими удачу

Если бы люди сегодня, как в Викторианскую эпоху, изучали бы язык растений, они узнали бы много интересного.

Издавна растениям приписывали мистические свойства. Верить или не верить - дело каждого, однако многие стараются прислушиваться к народным традициям и выбирать цветки, подходящие по "характеру" энергии.

Тем временем народное поверье гласит, что кактус - домашний вампир. Он жаден до воды, не отдает ее понапрасну. То же можно сказать и об энергии: кактус не отдает ни хорошую, ни плохую.

А плющ ассоциируется с колдовским растением из сказок. Считается, что он забирает себе хорошую и плохую энергию владельца - без разбора, а еще негативно влияет на мужчин. Плющ не советуют выращивать одиноким дамам - якобы он отпугивает потенциальных кавалеров.

Цветок орхидеи опасен настолько, насколько и прекрасен. Во многих странах он считается цветком траура, который приносят на могилы невинных дев. Не рекомендуют выращивать орхидею в спальне: считается, что она заберет жизненные силы.

Мимоза стыдливая не такая скромная, как ее название. Она выделяет вредные вещества, которыми лучше не дышать.

Что касается монстеры, то ее все знают, как красивое растение с очень большими резными листьями. Многие могли видеть такое растение в офисах или поликлиниках. Но дома его лучше не держать, потому что оно в списке "монстров", вытягивающих силы.

Циперус - еще один домашний вампир. Он обладает сильнейшей энергетикой и опасен для пожилых людей. А вот фиалку не советуют выращивать молодым девушкам. Якобы она не приносит удачу в личной жизни и "мешает" найти спутника жизни.