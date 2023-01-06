Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»

Кабмин Украины расторг соглашение с правительством России по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана» в связи с «коренным изменением обстоятельств».

В пятницу, 6 января 2023 года, представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём официальном Telegram-канале сообщил о расторжении Кабинетом министров Украины соглашения с Российской Федерацией по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана», которое было заключено 21 февраля 2006 года в Москве.

Мельничук утверждает, что данное решение Кабмином Украины было принято в связи с «коренным изменением обстоятельств», поэтому конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля и «Производственное объединение „Южный машиностроительный завод“ имени А. М. Макарова» прекращают сервисное обслуживание ракет стратегического назначения, находящихся в эксплуатации РФ.