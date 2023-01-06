45 раненных при обстреле Макеевки российский солдат прибыли на лечение в Самару

Власти Самарской области сообщили, что 45 раненных при обстреле Макеевки со стороны ВСУ в новогоднюю ночь российских солдат прибыли на лечение в Самару.

В пятницу, 6 января 2023 года, пресс-служба правительства Самарской области в официальном Telegram-канале сообщила о прибытии в Самару группы из 45 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести в городе Макеевка Запорожской области и проходивших лечение в ростовском госпитале, часть из которых отправили в Санкт-Петербург.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в социальной сети «Вконтакте» заявил, что местные специалисты к приему пострадавших солдат армии России готовы, регион планирует принять ещё военнослужащих при возможности транспортировки.