45 раненных при обстреле Макеевки российский солдат прибыли на лечение в Самару
Власти Самарской области сообщили, что 45 раненных при обстреле Макеевки со стороны ВСУ в новогоднюю ночь российских солдат прибыли на лечение в Самару.
В пятницу, 6 января 2023 года, пресс-служба правительства Самарской области в официальном Telegram-канале сообщила о прибытии в Самару группы из 45 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести в городе Макеевка Запорожской области и проходивших лечение в ростовском госпитале, часть из которых отправили в Санкт-Петербург.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в социальной сети «Вконтакте» заявил, что местные специалисты к приему пострадавших солдат армии России готовы, регион планирует принять ещё военнослужащих при возможности транспортировки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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