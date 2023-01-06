Королева Дании Маргрете в этом году не будет покровительствовать премии им. Андерсена из-за председательства россиянки в жюри

Решение о назначении на этот пост Анастасии Архиповой спровоцировало острую дискуссию членов правления.

Маргрете II отказалась от кураторства детской книжной премии им.Ханса Кристиана Андерсена из-за назначения председателем жюри россиянки Анастасии Архиповой, сообщает Сплетник.ру.

Архипову избрали на этот пост в сентябре 2022-го года во время 38-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге. Это решение спровоцировало острую дискуссию членов правления. Швеция, Норвегия, Бельгия, Финляндия, Эстония и Литва потребовали отставки Архиповой из-за конфликта на Украине.

Председатель шведского отделения совета Маргарета Ульстрем отметила, что премия "рискует быть омраченной назначением", она призвала международное правление попросить председателя из России покинуть пост.

Королевский дом Дании в письме агентству Ritzaus Bureau побъяснил, что Маргрете, покровительствовавшая премии с 1992-го года, не может быть частью неразрешенного конфликта, потому вынуждена отказаться от протектората.

Лауреатами премии им. Андерсена были Астрид Линдгрен и Туве Янссон. Она считается одной из самых крупных для писателей и иллюстраторов детской книги.

Премия присуждается раз в два года, международное жюри рассматривает кандидатуры из всех стран мира. В списке ее лауреатов - 2 российских художника: Татьяна Маврина и Игорь Олейников.