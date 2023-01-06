Скачки атмосферного давления плохо отражаются на здоровье метеозависимых людей
Такие явления вызывают апатию, эмоциональные перепады, рассеянность, головокружение или мигрень. Лица, зависимые от погоды, могут помочь себе контрастным душем или тонизирующими напитками.
В такие дни людям, которые тяжело реагируют на смену погоды, лучше отказаться от прогулок. Несколько полезных советов дала врач-терапевт Лариса Алексеева:
"В таком случае лучше пить тонизирующий чай с травами, черный чай с бергамотом, травяные настойки, кофе. Также полезно будет уделить внимание водным процедурам. Можно принять контрастный душ, прохладную ванну с хвойными концентратами. Главное – держать организм в тонусе. Не рекомендуется выходить на улицу, если человек зависит от погодных условий"
Кардиолог Мария Смирнова рекомендует мужчинам и женщинам, зависимым от погоды, при скачках атмосферного давления особенно следить за проявлениями хронических заболеваний.
"Если у человека гипертонические болезни, то он должен тщательно принимать свою терапию. Общих рекомендаций нет, нужно смотреть, что именно болит"
В целом, рекомендовано симптоматическое лечение, надо ориентироваться по самочувствию и принимать соответствующие лекарства.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Алексей Гладкий
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