Американцы взбешены отказом Зеленского от рождественского перемирия, предложенного Путиным

Американские пользователи Twitter резко осудили решение президента Украины Зеленского об отказе от предложенного российским лидером Путиным рождественского перемирия. По их мнению, после этого США должны прекратить оказание любой помощи Украине.

Конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар в своем твиттер-аккаунте написал, что нет ничего удивительного в отказе Зеленского от участия в перемирии, поэтому дальнейшее финансирование данного конфликта является бессмысленным для США. Его поддержал сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс, а еще один представитель Республиканской партии Спенс Роджерс прямо назвал президента Украины Зеленского преступником.

Один из подписчиков Пола Госара заявил в своем комментарии, что Киев пойдет на мирные переговоры только в том случае, если на его счет перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков. Другие пользователи поддержали это мнение и заявили, что Зеленский больше не должен получить от США ни цента, пока не пойдет на мирные переговоры с Россией.