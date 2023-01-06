Прогулки в быстром темпе продлевают жизнь: это выяснили ученые из Японии

Не надо изобретать велосипед, всем давно известно: движение - это жизнь. Японцы лишь доказали это опытным путем, подбив данные статистики. Из чего стало понятно: даже обычная прогулка способна творить чудеса.

Ученые из Японии выбрали для эксперимента 27 тыс. добровольцев от 40 до 79 лет.

13 лет за ними велись наблюдения, целью которых была оценка пользы простой прогулки для продолжительности жизни.

В ходе эксперимента были получены интересные сведения. Люди, которые ходили пешком час и более каждый день, отличались большей продолжительностью жизни.

К тому же специалисты определили, что быстрая прогулка гораздо полезнее медленной. Быстрой можно считать ходьбу, если она насчитывает от 100 шагов в минуту.

Такая нагрузка еще больше увеличивает срок жизни. Эти выводы касаются всех участников исследования и не имеют отношения к весу тела.

Так, согласно наблюдениям японских ученых, дамы, которые предпочли более быструю прогулку, жили в среднем 87 лет.

Другие женщины, гулявшие в медленном темпе, проживали примерно 72 года.

Мужчины, которые ходили быстро, в среднем прожили 86 лет. Медлительные мужчины жили гораздо меньше - около 65 лет.

Люди, ведущие более подвижный образ жизни, меньше тратились на медицинские нужды.

Начиная с 40 лет, такие мужчины на медицину потратили на 7,6% меньше, чем люди тратят обычно в этой категории расходов. Женщины, соответственно, потратили на 2,7% меньше.