Интернет-мошенники развели Михаила Ширвиндта на 140 тысяч рублей

Он получил смс-сообщение, отправленное с неизвестного номера. Аноним назвался другом телеведущего и рассказал, что он в сложной ситуации, и ему нужны деньги.

Телеведущий, продюсер, писатель Михаил Ширвиндт попал в капкан обмана интернет-мошенников.

Сын легендарного артиста поверил злоумышленникам и лишился 140 тысяч рублей, сообщает ФАН.

Ширвиндту-младшему пришло смс-сообщение, отправленное с неизвестного номера. Аноним назвался другом телеведущего, и рассказал, что оказался в очень сложной ситуации, и ему очень срочно необходимы деньги.

Тепеведущий сразу же откликнулся, как ему казалось, на беду друга и перевел 140 тысяч рублей, которые попали в руки мошенников.

Уже после перевода средств Михаил заподозрил обман и сам набрал номер друга. Тот ответил Ширвиндту, что не имеет никаких проблем и сообщений телеведущему не писал. Сейчас в этой истории разбирается полиция.