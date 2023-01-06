Боррель: предложение Путина о перемирии не заслуживает внимания, он хочет выиграть время

Это заявление руководитель внешнеполитического департамента Евросоюза Жозеп Боррель сделал вскоре после того, как президент России Владимир Путин предложил Украине перемирие в связи с православным Рождеством.

Как заявил Боррель, «предложение России не заслуживает доверия, поскольку нужно увидеть конкретные вещи и действия на земле». Как полагает глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, рождественское перемирие должно сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины. В противном случае подобные предложения следует рассматривать не более чем попытку выиграть время с целью проведения перегруппировки войск.

Ранее российский президент Владимир Путин по поводу православного Рождества поручил ввести режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновениям с полудня 6 января до полуночи 7 января. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг данное предложение, назвав его «прикрытием» для того, чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение украинских вооруженных сил в Донбассе» и переместить российскую технику, боеприпасы и мобилизованных ближе к украинским позициям.