Если пальцы на морозе не краснеют, а синеют, это признак нарушения кровообращения

Такая ситуация рассматривается как отклонение от нормы и требует принятия мер или обращения к специалистам. Игнорировать указанный симптом нельзя.

Посинение пальцев рук на холоде - это плохой признак, на него обязательно надо обратить внимание. Об этом предупреждает сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова.

"Норма – это когда пальцы рук краснеют на холоде, а потом в тепле их цвет быстро восстанавливается. Если есть боль, а пальцы бледные или даже становятся "синюшными", то стоит задуматься. Обычно изменение цвета происходит на втором и четвертом пальце. Как правило, пальцы белеют, а потом синеют симметрично, то есть на двух руках"

К естественному оттенку пальцы возвращаются, если кровообращение приходит в норму. Для этого надо пересмотреть свой образ жизни и для начала самостоятельно принять возможные меры.

Во-первых, убрать все провоцирующие факторы: курение, алкоголь, частое переохлаждение.

Иногда нужно даже задуматься о смене работы, если она связана с постоянным пребыванием на холоде. Все, что может провоцировать спазм сосудов, должно быть исключено.

Если после принятых мер пальцы продолжают нестандартно реагировать на холод, то нужно обращаться к врачу.

Как считает Анастасия Акулова, надо пройти ультразвуковую диагностику, проверить все сосуды с целью определения нарушений кровообращения.

Потом не лишним будет посетить ревматолога, чтобы исключить системные заболевания.