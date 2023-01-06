Медики предупредили об опасности сочетания конфет с алкоголем

От подобного десерта не только быстро пьянеешь, активное лакомство конфетами приводит к повышенному сахару и набору лишних килограммов.

Конфеты с алкоголем - угощение очень распространенное. Но насколько оно полезно? Медики предупреждают, что такое сочетание таит в себе немало подводных рифов, и не всегда положительных.

Прежде всего, этот десерт полностью противопоказан людям, имеющим серьезные проблемы с алкоголем. Мужчинам и женщинам, которые прошли курс лечения от зависимости, также лучше воздерждаться от такого угощения.

Принцип, будто «от одной конфетки ничего не будет», по словам специалистов, неуместен и может спровоцировать дополнительные проблемы.

Даже полностью здоровому человеку больше двух конфет с алкоголем есть не стоит. Еще лучше включать их в рацион по праздникам.

А в целом медики рекомедуют подобный десерт заменить фруктами либо ягодами.