Politico: США поставят в Украину ракеты морских систем ПВО

Американское издание сообщает о поставках США ракет морских систем ПВО для Украины.

В рамках очередного пакета военной помощи от США украинская армия получит управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow (Морской воробей), которые используются для систем противовоздушной обороны морского базирования, сообщает Politico.

По сообщению издания, украинские военные адаптировали для их запуска системы ПВО советского производства "Бук".

Собеседники Politico рассказали, что ракеты RIM-7 Sea Sparrow оснащены полуактивной головкой самонаведения. Они способны разогнаться до скорости в четыре раза превышающую скорость звука и поражать цели на дальности до 50 км.

Ракеты подобного типа в наземном исполнении стоят на вооружении ПВО Тайваня.