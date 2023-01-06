Данилов: 2023 год станет для Украины годом «наступательной войны»

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что текущий год станет для киевского режима годом «наступательной войны».

6 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своих социальных сетях заявил о том, что 2023 год для киевского режима годом «наступательной войны» благодаря западным поставкам боевых машин пехоты Bradley, Marder, бронетранспортёров Bastion, бронемашин AMX-10 RC, Patriot Киеву.

Помимо прочего, Данилов утверждает, что коллективный Запад выделит Украине «много чего другого – менее публичного и совсем непубличного», что также будет применяться украинской армией в «наступательной войне».