Сербский президент Александр Вучич заявил, что европейским чиновникам не удастся его «не приручить», потому что «волки в цирке не выступают».

6 января Telegram-канал «RT на Балканах» сообщил о том, что президент Сербии Александр Вучич прокомментировал колонку немецкой газеты Die Zeit о том, как «приручить» сербского лидера.

Вучич, фамилия которого с сербского переводится как «волчонок», с уверенностью заявил, что его «не приручить», потому что «волки в цирке не выступают», исключив возможность своего превращения в «ручного» лидера Сербии, находящегося под полным контролем Европейского союза.