Пресс-секретарь правительства Эстонии о выделении более 900 миллионов евро на снос памятников СССР.

Правительство Эстонии выделило более 900 миллионов на снос и перемещение военных монументов СССР, сообщила пресс-секретарь кабинета министров страны Евгения Варя.

"Учреждениям, подведомственным министерству обороны выделено 916 405 евро на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства советских памятников, угрожающих национальной безопасности", - сказала она в эфире эстонского телевидения.

Эстония остается страной, который тратит самый большой процент ВВП на оказание военной и экономической помощи Украине.