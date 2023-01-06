Медики объяснили, каким людям противопоказана свинина

Врачи запрещают свинину пациентам с гастритом, холециститом, проблемами с желчным пузырём, синдромом раздражённого кишечника, а также с панкреатитом.

Мясо — важная часть рациона многих людей, оно надолго насыщает организм и содержит необходимые ему элементы. Скажем, свинина содержит немало жиров и белков, а также витамины. Но, как любое красное мясо, свинина полезна только в меру. В частности, ВОЗ рекомендует съедать не больше 700 граммов в неделю.

По словам гастроэнтеролога Клиники Пирогова в Санкт-Петербурге Марии Матюшиной, некоторым свинину лучше вообще не есть. Эксперт считает, что отказаться от свинины нужно тем, кто страдает болезнями ЖКТ, воспалением, повреждением слизистой оболочки.

Как и любое красное мясо, свинина может быть причиной появления рака толстой кишки.

«ВОЗ рекомендует ограничить объем красного мяса до 700 граммами в неделю. Лучше есть его не чаще, чем два-три раза в неделю. Белое мясо (птица) не увеличивает риск развития рака толстой кишки, и тут строгих ограничений нет», — пояснила Матюшина.

Врачи запрещают свинину пациентам с гастритом, холециститом, проблемами с желчным пузырём, синдромом раздражённого кишечника, а также с панкреатитом.

Особенно осторожность нужна с жареным мясом: оно выделяет канцерогены, стимулирует желчеобразование, поддерживает воспалительную реакцию пищеварительного тракта, и от этого страдают органы ЖКТ.

Но даже тем, кто здоров, нельзя есть свинину каждый день. Красное мясо это тяжёлая пища. Оно повышает риски болезней сердца, повышает уровень холестерина в крови. К тому же при его употреблении начинает хромать иммунитет, и бактерии в кишечнике вынуждены работать во всю силу, чтобы переработать мясо.