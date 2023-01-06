От чего бывает медвежья болезнь и как можно ее победить

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян объяснила, что такое медвежья болезнь и как можно от нее избавиться.

Приступ медвежьей болезни может возникнуть под действием резкого стресса.

Сильные эмоции влияют на работу кишечника, который особым образом реагирует на нервное возбуждение.

Маргарита Арзуманян:

"Медвежьей болезнью принято называть непреодолимое желание опорожнить кишечник на фоне сильного волнения, резкого стресса. С этим часто сталкиваются студенты, школьники, любой человек может столкнуться в повседневной жизни. Конечно, так бывает не у всех, это определенная особенность реагирования нервной системы"

Сильные переживания вызывают выброс адреналина и других стрессовых гормонов. Под их действием сокращаются мышцы толстой кишки, развивается диарея.

Другими проявлениями такого психосоматического состояния могут быть нервный тик, затруднение дыхания.

При затяжной диарее надо обращаться к врачу. Специалист назначает спазмолитики, седативные препараты. Хорошо работает в этой ситуации психотерапия.

Иногда медвежья болезнь появляется во время депрессии, при этом правильным решением будет прием антидепрессантов.

Антисептические средства, антибиотики или сорбенты при медвежьей болезни не назначают, потому что они не могут решить проблему.