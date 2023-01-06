США выделили пакет военной помощи на $3 миллиарда для Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о выделении США нового пакета военной помощь на $3 миллиарда для Украины.

6 января глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга рассказал о новом пакете военной помощи на 3 миллиарда долларов, который Соединённые Штаты выделят для Украины.

Жан-Пьер уточнила, что пакет будет включать в себя боевые машины пехоты Bradley, о которых Вашингтон объявил вчера, самоходные гаубицы и другую бронетехнику, которая должна обеспечить боеспособность украинской армии.

Помимо прочего, США передадут Украине реактивные снаряды GMLRS, ракеты класса «земля-воздух», а также противотранспортные мины и другие боеприпасы из арсеналов Пентагона.