Какой суп нужно есть зимой: рекомендуемый состав блюда

По мнению диетолога Анжелики Дюваль, зимой нужно есть такой суп, который будет согревать и поддерживать иммунитет.

Зимняя еда должна насыщать, то есть давать энергию, а также согревать и защищать от вирусов. Острый суп из овощей в этом смысле будет как нельзя кстати.

Анжелика Дюваль:

"В первую очередь, идеальный зимний суп должен быть согревающим. Для этого чаще всего в зимние супы добавляют имбирь, чеснок и кайенский перец, то есть достаточно острые приправы. Кроме того, эти ингредиенты содержат в себе вещества, которые убивают различные бактерии. Во время эпидемий гриппа и ОРВИ лучше иметь в рационе больше продуктов, которые помогают укрепить иммунитет. Те продукты, что я перечислила, отлично для этого подходят"

Овощей для зимнего супчика не нужно жалеть. Они - источник клетчатки, которая важна для работы кишечника.

Он же, в свою очередь имеет прямое отношение к иммунитету: чем отлаженнее работа кишечника, тем эффективнее действует иммунитет.

Добавлять в супы полезно сельдерей, цветную капусту, брокколи.

Что касается мясных ингредиентов, то они добавляются по желанию. Суп можно варить на рыбном бульоне или на одних овощах.