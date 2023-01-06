Вагенкнехт назвала ошибкой поставку БМП Marder Германией для Украины

Немецкий депутат Сара Вагенкнехт заявила, что поставка БМП Marder Германией для Украины является ошибкой, способной привести к эскалации конфликта.

6 января немецкая газета Welt am Sonntag сообщила о том, что депутат Бундестага Сара Вагенкнехт считает ошибкой решение политического руководства Федеративной Республики Германия отправить боевые машины пехоты Marder киевскому режиму.

Вагенкнехт считает, что подобное решение правящей в стране Социал-демократической партии Германии способствует не только затягиванию, но и «эскалации самого опасного конфликта со времен Второй мировой войны».