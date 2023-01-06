Зимой часто возникает ложный голод, который ведет к появлению лишнего веса

Когда приходят морозы, воды пить хочется меньше, зато на еду налегают все, кому не лень. Дефицит жидкости вызывает чувство жажды, которые многие принимают за голод.

О таком распространенном явлении, как обманчивый зимний голод, рассказала нутрициолог Екатерина Матыскина.

"Очень часто зимой нам кажется, что организму не нужна вода, и мы начинаем меньше пить. На самом деле во время отопительного сезона происходит отчасти "высушивание" организма. В такие моменты важно пить больше воды, потому что если этого не делать, то возникает обманчивый голод, и мы начинаем заедать жажду. То есть организм берет воду из еды. При этом, разумеется, набирается не только вода, но и лишние килограммы на боках"

Что делать, чтобы меньше есть и не набирать лишний вес зимой? Для этого достаточно насыщать организм нужным количеством жидкости. Вода необходима для здоровья в любую пору года.

Нет четких рекомендаций даже у Всемирной организации здравоохранения по поводу того, сколько воды нужно пить в день.

А все потому, что все люди разные, со своими особенностями здоровья, живут в разных климатических условиях, ведут разный образ жизни. Ориентироваться нужно на свой вес, так считает

Екатерина Матыскина:

"Но есть ориентир – это 30 миллилитров чистой воды на один килограмм веса. Соответственно, если вы весите 50 килограммов, то вам следует выпивать в день полтора литра чистой воды даже зимой"

Приучив себя выпивать положенную норму воды, можно решить проблему лишнего веса в зимний период.