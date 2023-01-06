В современной России производство сала значительно сократилось: с чем это связано

Если сравнивать производственные объемы РСФСР и нынешней России, то становится очевидным, что доля сала на современном рынке заметно снизилась.

В Советском Союзе сала производили больше, чем сегодня в РФ. Главная причина выявленной разницы в том, что сейчас в стране выводят не такие породы свиней.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин:

"Раньше сала было очень много, а теперь его еще надо поискать. Дело в том, что в Советском Союзе свиньи были сальной породы. У них толщина шпика достигала шести сантиметров, а сегодня она составляет полтора сантиметра. Сейчас свиней так кормят, чтобы в них было больше мяса, а не сала, поскольку мясо стоит дороже и на его продаже можно больше заработать"

Несмотря на сократившиеся объемы производств сала, ситуации с дефицитом этого продукта в стране нет.

Все дело в том, что изменились и предпочтения самих покупателей, спрос на сало среди россиян сегодня упал.

Как утверждает Сергей Юшин, сало не самый популярный продукт в современной России.

"Все-таки люди стали более грамотными в плане здорового питания. Кроме того, в России есть крестьянско-фермерские хозяйства, где остались старые породы свиней с толстым слоем жира, из которого потом делают сало"

При желании купить кусочек вкусного домашнего сала может любой россиянин, поэтому сокращение объемов производства сала никак не повлияло на ухудшение качества жизни граждан страны.