В США предложили сделать Зеленского спикером Палаты представителей
2023-01-07 00:12
Американский ведущий ток-шоу Дэйв Рубин предложил сделать Владимира Зеленского спикером Палаты представителей США.
По состоянию на 6 января Палата представителей уже 11 раз пыталась выбрать спикера, но этот вопрос так и не решился.
Представителю республиканцев Кевину Маккарти не удается набрать необходимые 218 голосов.
В голосовании поучаствовал даже бывший президент США Дональд Трамп, но за него отдал свой голос только 1 человек.
Опубликовано: Светлана Репина