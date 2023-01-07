В США предложили сделать Зеленского спикером Палаты представителей

Американский ведущий ток-шоу Дэйв Рубин предложил сделать Владимира Зеленского спикером Палаты представителей США.

По состоянию на 6 января Палата представителей уже 11 раз пыталась выбрать спикера, но этот вопрос так и не решился.

Представителю республиканцев Кевину Маккарти не удается набрать необходимые 218 голосов.

В голосовании поучаствовал даже бывший президент США Дональд Трамп, но за него отдал свой голос только 1 человек.