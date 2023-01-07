Guardian: перед спецоперацией олигарх Абрамович перевел большую часть своих активов на детей
2023-01-07 00:17
Издание Guardian сообщает, что перед началом спецоперации олигарх Роман Абрамович, вероятно, перевел большую часть состояния в трастовые фонды своих детей.
Эта информация получена от кипрской компании, которая регистрирует трастовые фонды и оффшорные компании.
Общая сумма активов, которые Абрамович переписал на детей, может составлять от 4 млрд долларов.
Среди активов – недвижимость, личные самолеты, вертолеты и другое имущество. Реорганизация трастовых фондов детей Абрамовича началась за 3 недели до спецоперации.
Опубликовано: Светлана Репина