Guardian: перед спецоперацией олигарх Абрамович перевел большую часть своих активов на детей

Издание Guardian сообщает, что перед началом спецоперации олигарх Роман Абрамович, вероятно, перевел большую часть состояния в трастовые фонды своих детей.

Эта информация получена от кипрской компании, которая регистрирует трастовые фонды и оффшорные компании.

Общая сумма активов, которые Абрамович переписал на детей, может составлять от 4 млрд долларов.

Среди активов – недвижимость, личные самолеты, вертолеты и другое имущество. Реорганизация трастовых фондов детей Абрамовича началась за 3 недели до спецоперации.