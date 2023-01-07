RND: в Германии почти в пять раз выросло число отказов от военной службы
2023-01-07 00:32
Агентство RND сообщает, что из-за украинского конфликта в Германии в 2022 году почти в пять раз выросло количество отказников от военной службы.
По информации агентства, за 2021 год было получено 201 заявление об отказе от прохождения военной службы.
В 2022 году подано 951 такое заявление. При этом в Германии с 2011 года отменена всеобщая воинская обязанность.
В RND отмечают, что основная причина отказов – нежелание участвовать в украинском конфликте.
Опубликовано: Светлана Репина