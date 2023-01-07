Госдеп США предложил России отказаться от новых регионов и начать переговоры с Украиной

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США призывают Россию отказаться от новых регионов и пойти на переговоры с Украиной.

Он напомнил, что российская сторона выразила готовность участвовать в переговорах только при условии признаний ее новых территорий.

По мнению Прайса, это указывает на отсутствие у России реальных намерений вести дипломатический диалог для достижения мира.

Он сказал, что США пытаются изменить эти расчеты, предоставляя военную помощь Украине.