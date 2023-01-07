Politico: США собираются поставлять Украине зенитные ракеты Sea Sparrow

Издание Politico сообщает, что США планируют включить в новый пакет военной помощи Украине зенитные ракеты Sea Sparrow.

Это ракеты с радиолокационным наведением, которые могут быть запущены с суши или с моря для перехвата крылатых ракет и самолетов.

Помимо военного финансирования Украины, США предоставят 682 млн долларов Восточной Европе.

Предполагается, что на эти деньги страны будут покупать военную технику и вооружение американского производства.