Politico: США собираются поставлять Украине зенитные ракеты Sea Sparrow
2023-01-07 01:16
Издание Politico сообщает, что США планируют включить в новый пакет военной помощи Украине зенитные ракеты Sea Sparrow.
Это ракеты с радиолокационным наведением, которые могут быть запущены с суши или с моря для перехвата крылатых ракет и самолетов.
Помимо военного финансирования Украины, США предоставят 682 млн долларов Восточной Европе.
Предполагается, что на эти деньги страны будут покупать военную технику и вооружение американского производства.
Опубликовано: Светлана Репина