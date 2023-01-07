Кирби: США не верят в прекращение боев на Украине в ближайшее время

Координатор Совбеза Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США пока не видят перспектив прекращения боев на Украине в ближайшее время.

Он сказал, что в ближайшие месяцы российские военные не прекратят боевые действия.

По его мнению, россияне будут наступать, поэтому новый пакет американской военной помощи Украине очень важен.

Ранее в Белом доме заявили о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов.